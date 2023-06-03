عاجل/ إتحاد العاصمة يُتوّج بكأس الكونفيديرالية الإفريقية على حساب يونغ أفريكانز التنزاني

توّج فريق اتحاد الجزائر عشية هذا السبت 3 جوان بكأس الكونفيديرالية الإفريقية، رغم خسارته في لقاء الإياب أمام يونغ أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، مستفيدا بفوزه على أرض الخصم في لقاء الذهاب بثنائية لهدف…

وعرف لقاء إياب نهائي كأس الكونفيديرالية الإفريقية الذي احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، حضورا جماهيريا قياسيا لتشجيع أشبال المدرب “عبد الحق بن شيخة”، في مباراةٍ تلقوا فيها هدفا مبكّرا مطلع الشوط الأول، مضيّعين في الشوط الثاني ضربة جزاء كانت لتجعلهم يُسايرون اللقاء بكل أريحية، وسط ضغط جماهيريّ كان باديا على أداء رفقاء” أيمن محيوص”، وإن كان التتويج في مثل هكذا مباريات نهائية أهم من الأداء، ليحقق بذلك اتحاد العاصمة إنجازا تاريخيا للكرة الجزائرية، تحت أنظار رئيس الإتحاد الإفريقي “باتريس موتسيبي” لكرة القدم ووزير الشبيبة والرياضة “عبد الرحمن حماد”.

سيدعلي.ه‍

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