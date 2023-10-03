عاجل/ أيمن بن عبد الرحمان يستقبل رئيس الحكومة التونسية

3 أكتوبر، 2023

إستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية، رفقة وفد وزاري هام، بزيارة إلى الجزائر تدوم يومين في إطار انعقاد الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون، حسب بيان مصالح الوزير الأول.

وعلى هامش هذا الحدث، سيشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، اليوم، على الافتتاح الرسمي لأشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي.

شرف الدين عبد النور

3 أكتوبر، 2023

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