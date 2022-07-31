عاجل/ أمن العاصمة يثبّت محل من نوع “إطعام سريع” يبيع وجبات “برغر” بها ديدان بزرالدة

عالجت مصالح أن ولاية الجزائر قضية بيع وعرض مواد استهلاكية فاسدة بمحل تجاري من نوع “إطعام سريع”، بقطاع اختصاص الأمن الحضري السادس سيدي فرج بأمن المقاطعة الإدارية زرالدة، على خلفية بيعه لوجبة “برغر” لأحد المصطافين، بها ديدان.

وأفاد بيان لأمن ولاية الجزائر أنّ عناصر الشرطة وبعد تنقّلها رفقة مُحقّقي الرقابة الإقتصادية وقمع الغش بالمفتشيّة الإقليمية للتجارة لدائرة زرالدة، عاينت المحل التجاري، أين تمّ رصد جملة من المخالفات المتعلّقة بشروط النظافة، على رأسها وجود وجبة “برغر” ثانية بها ديدان، مأكولات قديمة تمّ إتلافها تمثّلت في (3.5) كلغ من اللّحم المفروم، (6.8) كلغ دجاج محضّر بالتوابل مسبقا، (32) قطعة “برغر” مطلية بالجبن موضوعة في مكان غير مخصّص للحفظ.

استنادا للإجراءت القانونية، قامت عناصر الشرطة بتثبيت المحل وكذا الوجبات، مع رفع عيّنات منها ووضعها تحت تصرّف الشرطة العلمية للتحليل.

وجاءت هذه العملية تزامنا وموسم الإصطياف، وفي إطار حماية المستهلك، حيث برمجت مصالح أمن ولاية الجزائر خرجات ميدانية يومية لمراقبة مختلف المحلات التجارية خصوصا المتعلّقة بوجبات الأكل السريع.

ش.ن

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