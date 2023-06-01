عاجل/ أمطار رعدية جد غزيرة على 13 ولاية بداية من اليوم

1 يونيو، 2023

كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن اساقط أمطار رعدية غزيرة، مرفوقة ببرد طيلة نهار اليوم الخميس على الولايات الشرقية وشمال الصحراء.

وحسب نشرية خاصة، تتعدى كمية الأمطار المرتقبة 50 ملم محليا. وتساقط الأمطار سيكون بداية من الساعة 13:00 ويستمر إلى غاية الساعة 22:00 اليوم.

ووفقا للمصدر، سيخص تساقط الأمطار ولايات الطارف، قالمة وسوق اهراس. أم البواقي، تبسة، باتنة وخنشلة

في حين حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد قد تتعدى 50ملم محليا بداية الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية الساعة 09:00 غدا الجمعة.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات النعامة، البيض، الاغواط، سيدي بلعباس، سعيدة وتلمسان، وفقا لذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

1 يونيو، 2023

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