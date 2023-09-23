عاجل/ أحمد عطاف يُشارك في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة الإفريقية- العربية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بنيويورك، في أشغال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة الإفريقية- العربية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

حيث خُصّص الاجتماع حسب ذات البيان، لتباحث وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها خلال القمم السابقة والتحضير للقمة الافريقية-العربية الخامسة، المزمع عقدها شهر نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية.

في هذا الإطار، رحّب الوزير أحمد عطاف، بالتقدم المحزر في تنفيذ مخرجات قمة مالابو 2016، وشدّد على ضرورة استكمال العمل المؤسساتي وتفعيل آليات الشراكة العربية-الإفريقية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، يفيد المصدر ذاته.

كما أعرب الوزير عطاف، عن ارتياح الجزائر للترتيبات التي تم اتّخاذها في إطار التحضير للقمة الخامسة التي ستجمع بين كافة دول المجموعتين العربية والافريقية، مجدِّداً التأكيد على حرص الجزائر الدائم للارتقاء بهذه الشراكة إلى أسمى المراتب المتاحة وتفعيل مقومات التقارب والتكامل التي توحد شعوب الفضاءين وتؤهل العلاقات العربية-الإفريقية لتكون نموذجاً يحتذى به في العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...