عاجل/ أحمد عطاف يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه

24 سبتمبر، 2023
عاجل/ أحمد عطاف يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه
عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، في إطار مشاركته في أشغال الشق الوزاري للجمعية العامة للأمم المتحدة،بنيويورك، لقاءات ثنائية مع نظرائه من كل من جمهورية أذربيجان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجمهورية ناميبيا، كما استقبل وزير الدولة البريطاني، اللورد طارق محمود أحمد.
و  تمحورت هذه اللقاءات، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، إلى جانب جملة من المسائل والقضايا المطروحة على أجندة الأمم المتحدة في دورتها الحالية.
شرف الدين عبد النور
24 سبتمبر، 2023

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