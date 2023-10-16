عاجل/ أحمد عطاف يستقبل نظيره من جمهورية التوغو

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بمقر الوزارة، نظيره من جمهورية التوغو، روبرت دوسي، الذي حلَّ بالجزائر للمشاركة في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا.

و تركزت المحادثات بين الطرفين حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، حول سبل إضفاء حركية جديدة على العلاقات بين البلدين، وذلك عبر مضاعفة الجهود لإثراء الإطار القانوني للتعاون الثنائي وتنشيط الآليات الثنائية وعلى رأسها اللجنة المشتركة الجزائرية-التوغولية للتعاون التي تم الاتفاق على التحضير لانعقادها خلال الثلاثي الأول من العام المقبل بالعاصمة لومي.

كما تمّ التطرق بهذه المناسبة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وبالخصوص تطورات أزمتي النيجر ومالي والجهود المبذولة لتغليب منطق الحوار وتفعيل حلول سلمية تضمن الأمن والاستقرار في هذين البلدين الشقيقين وفي المنطقة برمتها، يضيف المصدر.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...