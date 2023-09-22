عاجل/ أحمد عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من إيطاليا والنمسا وفرنسا والسنغال ونيكاراغوا

22 سبتمبر، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش مشاركته في أشغال الشق الوزاري للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، محادثات ثنائية مع العديد من نظرائه، حيث التقى وزراء خارجية كل من إيطاليا والنمسا وفرنسا والسنغال ونيكاراغوا، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

كما اجتمع الوزير عطاف، مع مستشار الأمن القومي لجمهورية نيجيريا الاتحادية، نوهو ريبادو، وكذا مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، سفينيا شولتسه، حسب ذات المصدر.

و شكّلت هذه اللقاءات فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بهذه الدول، وتبادل وجهات النظر حول أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، يضيف بيان الوزارة.

في هذا الإطار، تم التطرق بصفة خاصة إلى تدهور الأوضاع في منطقة الساحل وإلى الجهود التي تبذلها الجزائر لبلورة وتفعيل حلول سلمية للأزمات التي تهدد الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، لا سيما في كل من النيجر ومالي وليبيا، إلى جانب المقاربة التنموية التي تسعى الجزائر لترقيتها وحشد الدعم اللازم لها ضمن توجه يضمن معالجة مستدامة للتحديات المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب هذا الفضاء الجغرافي، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

22 سبتمبر، 2023

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