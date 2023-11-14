عاجل/ أحمد عطاف في زيارة عمل إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداءً من اليوم، في زيارة عمل إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، و هذا بتكليف من رئيس الجمهورية، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتندرج هذه الزيارة حسب ذات المصدر، في إطار انعقاد الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني، حيث سيتم استعراض سبل وآفاق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، إلى جانب المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية.

ويشمل برنامج هذه الزيارة، عديد اللقاءات الثنائية مع المسؤولين البريطانيين، ولقاءً مع رجال الأعمال بحضور اللورد ريتشارد ريسبي، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني المكلف بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، فضلاً عن اجتماع متعدد الأطراف تحضيراً لانضمام الجزائر لمجلس الأمن ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل، يضيف المصدر ذاته.

ومن جانب آخر، يُنتظر أن يلقي الوزير أحمد عطاف محاضرة في معهد “شاثام هاوس” البريطاني، حول الأوضاع في الساحل والدور الذي تضطلع به الجزائر في نشر الأمن والاستقرار والمساهمة في التنمية الاقتصادية في هذا الفضاء المجاور.

كما سيلتقي وزير الشؤون الخارجية، مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالمملكة المتحدة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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