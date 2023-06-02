طيب زيتوني يدعو المتعاملين الإقتصاديين للتحضير لدخول أسواق جديدة في إفريقيا

دعا اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات ،الطيب زيتوني عبر منشور له في صفحته الرسمية على الفيسبوك، المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، إلى التحضير لدخول أسواق جديدة في القارة عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية والإستفادة من كل الفرص المتاحة. بهدف تشجيع التجارة البينية بين دول القارة، و التي تمتلك فيها المنتجات الوطنية تنافسية كبيرة وفرص واعدة، ستُساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتُعزز مكانته في القارة الافريقية.

كما أكد وزير التجارة في منشوره انه سيساهم بدوره كقطاع التجارة وترقية الصادرات في دعم ومرافقة كل المتعاملين، لبلوغ الهدف المنشود ورفع حجم الصادرات.

وللإشارة، كان وزير التجارة وترقية الصادرات ،الطيب زيتوني، قد شارك بحر الأسبوع المنقضي، بالعاصمة الكينية نيروبي، في أشغال المعتكف الوزاري و الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري لوزراء تجارة “منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية zlecaf”، الذي خصص لمناقشة بعض المسائل العالقة في مجال المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ والمتعلقة بقطاع السيارات ومكوناته وقطاع النسيج والملابس.

شرف الدين عبد النور

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