طواهرية: الحرائق أتلفت أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي عبر 37 ولاية

طواهرية: الحرائق أتلفت أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي عبر 37 ولاية

كشف اليوم الأحد المدير العام للغابات جمال طواهرية، أنه تم تسجيل 1003 حريقا إندلع هذه الصائفة عبر 37 ولاية، أسفر عن إتلاف 24077 هكتار من الغابات والأراضي.

وأفاد طواهرية، خلال لقاء مع لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالمجلس الشعبي الوطني، أنه:” ومنذ سنه 2001 أكثر من 3679 فلاح إستفاد من رخص استغلال الأراضي الغابية. وهو ما يعادل 14609 هكتار”.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تنصيب 40 لجنة عملياتية، إنشاء 468 لجنة عملياتية بالدوائر. مع تشكيل 1333 لجنة عملياتية بالبلديات. وتشكيل 2353 لجنة سكان محلية.

كما كشف المدير العام، أنه تم إنشاء 369 محيط للإستصلاح عبر 31 ولاية. تم استغلال 8924 هكتار. مضيفا أن هناك 39 مشاريع قرارات عبر 14 ولاية بمساحة تقدر بـ 9900 هكتار لتحديد محيطات جديدة للإستغلال قيد الدراسة.

ومن جهة، أخرى، أعلن طواهرية، أن البرنامج الوطني للتشجير سينطلق بداية من 25 سبتمبر ويمتد إلى غاية 9 أكتوبر المقبل مضيقا، أن البرنامج الوطني للتشجير منذ سنة 2000 تم من خلاله زراعة اكثر من 2مليار شتلة بمعدل 847٫296 هكتار أي 70 بالمائة من الهدف العام.

كما كشف ذات المتحدث، أنه تم تسخير 2600 مندوب بلدي. و61 مهندس ولاية. و150 من المديرين التنفيذيين في ONS.

ليديا كبيش

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