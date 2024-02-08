طه دربال يقدم عرضا أمام لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الوطني

8 فبراير، 2024

قدّم وزير الري ، طه دربال اليوم الخميس, عرضا أمام لجنة الاسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني للاجابة على انشغالات النواب أعضاء اللجنة بكل ما يتعلق بقطاع الري .

و قد استهل الوزير مداخلته بالاجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة فيما تعلق بجملة الإنشغالات المنبثقة عن البعثة الاستعلامية التي قام بها وفد من اللجنة لولايات الطارف و عنابة و ميلة.

تمحورت مداخلة الوزير  بالاجابة على تساؤلات أعضاء اللجنة حول مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالطارف و إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة للحفاظ على المحميات الطبيعية بالولاية.

 اضافة لإنجاز محطة المياه المستعملة في جنوب ولاية ميلة و خاصة التلاغمة، تاجنانت و شلغوم العيد, أيضا مشروع ربط محطة تصفية المياه بالعلاليق ولاية عنابة بمركب سيدار للحديد و الصلب بالحجار.

كما تم فتح المجال لنواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم و انشغالاتهم بخصوص قطاع الري عبر ولايات الوطن التي رد عليها الوزير.

سهام قريمش

8 فبراير، 2024

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