طه دربال يشارك رفقة وفد وزاري في افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة

27 سبتمبر، 2023
طه دربال يشارك رفقة وفد وزاري في افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة
شارك وزير الري، طه دربال، صباح اليوم، في افتتاح الطبعة الثالثة لصالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقات المتجددة، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، تحت شعار “المؤسسات الناشئة: قاطرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الجزائر”، على مستوى قصر المعارض بالصنوبر البحري من 27 الى 28 سبتمبر الجاري.
و تمت مراسيم الافتتاح حسب بيان وزارة الموارد المائية، بمشاركة كل من وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، وزير الطاقة والمناجم، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، وعديد إطارات الدولة والخبراء المختصة بالمجال.
شرف الدين عبد النور
27 سبتمبر، 2023

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