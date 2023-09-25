طه دربال يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر

استقبل وزير الري طه دربال، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، ألان لوروي ، بطلب منه.

وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والأمن الماي أن الطرفين اتسعرضا، خلال هذا اللقاء، واقع التعاون في مجال الري ، وتباحثا سبل تعزيزه و تطويره، و بالأخص تبادل المعارف و الخبرات في مجال تسيير و استغلال المورد المائي، خاصة في ظل الظروف الحالية، و الأثار السلبية للتغيرات المناخية على المورد المائي و استدامته.

كما نوه الطرفان بأهمية تعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات الجزائرية والبلجيكية الناشطة في مجال الري، مع التركيز على جانب التكوين في مختلف المهن المتعلقة به، يختم البيان.

ش.ن

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