طه دربال يستقبل سفير مملكة بلجيكا بالجزائر

25 سبتمبر، 2023

استقبل وزير الري طه دربال، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة، سفير مملكة بلجيكا بالجزائر، ألان لوروي ، بطلب منه.

وأفاد بيان لوزارة الموارد المائية والأمن الماي أن الطرفين اتسعرضا، خلال هذا اللقاء، واقع التعاون في مجال الري ، وتباحثا سبل تعزيزه و تطويره، و بالأخص تبادل المعارف و الخبرات في مجال تسيير و استغلال المورد المائي، خاصة في ظل الظروف الحالية، و الأثار السلبية للتغيرات المناخية على المورد المائي و استدامته.

كما نوه الطرفان بأهمية تعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات الجزائرية والبلجيكية الناشطة في مجال الري، مع التركيز على جانب التكوين في مختلف المهن المتعلقة به، يختم البيان.

ش.ن

25 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون: “17 أكتوبر محطة وفاء تدعونا إلى الالتفاف حول مشروعِ التّجديد الوطنيِّ”

17 أكتوبر، 2022

درواز: الدورة 19 للألعاب المتوسطية بوهران ستكون ناجحة وستبقى في التاريخ

11 يونيو، 2022

سيدي عمار: مركز الجبهة بالمنظمة الدولية مبني على أسس وطيدة ترسخت بتضحيات الشعب الصحراوي

12 يوليو، 2021

تقييم أداء المجمع العمومي ELEC ELDJAZAIR خلال سنة 2022

18 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: