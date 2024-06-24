طلبة جزائريون ينجحون في إطلاق صاروخ للمرة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية

تمكّن طلبة المدرسة المتعددة التقنيات “موريس أودان” بوهران، أعضاء فريق Atakor sky dz، من إطلاق صاروخ للمرة الثانية بنجاح، في سماء ولاية المكسيك الجديدة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

و هنأ وزير التعليم العالي و البحث العلمي، كمال بداري، بهذه المناسبة، طلبة المدرسة على هذا الانجاز، و قال، “هنيئا لأصدقائي طلبة المدرسة المتعددة التقنيات موريس أودان بوهران، أعضاء فريق Atakor sky dz، على إطلاق وبنجاح صاروخ للمرة الثانية في سماء المكسيك الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية”.

شرف الدين عبد النور