طقس: درجات حرارة مرتفعة و رياح قوية بهذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية اليوم عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة و هذا طيلة نهار اليوم الثلاثاء، حيت ستتراوح ين 40 و 44 درجة تحت الظل.

و تتمثل الولايات المعنية بهذا الارتفاع حسب ذات المصالح في كل من ولايات، بجاية ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف، قالمة، سوق اهراس، تيزي وزو، البويرة، المدية، عين الدفلى.

و في نشرية ثانية أفادت مصالح الأرصاد الجوية بهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

كما أن الولايات المعنية حسب ذات المصدر هي البيض ، الأغواط ، تيارت، الجلفة، تيسمسيلت، المسيلة، المدية، برج بوعريريج، سطيف.

شرف الدين عبد النور

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