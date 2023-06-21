طقس: درجات حرارة قياسية… أمطار رعدية و رياح على هذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها اليوم، عن تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مع تساقط أمطار رعدية ورياح على الولايات الشرقية والجنوبية اليوم الأربعاء.

وقالت مصالح الأرصاد الجوية في نشريتها أن درجات الحرارة ستتراوح بين 40 و 44 درجة مئوية تحت الظل و هذا طيلة نهار اليوم على كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

وفي تنبيه آخر أفادت ذات لمصالح، بتسجيل إرتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات تيزي وزو ،البويرة ،المدية ،عين الدفلى، إن صالح، أدرار و برج باجي مختار.

كما حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على من ولايات جانت ،تمنراست و إن قزام، يضيف المصدر ذاته.

وفي تنبيه ٱخر حذرت مضالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، وهذا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء على ولايات تيزي وزو،برج بوعريريج، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت و الأغواط.

شرف الدين عبد النور

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