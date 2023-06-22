طقس: حرارة مرتفعة… أمطار رعدية و رياح قوية على هذه الولايات

طقس: حرارة مرتفعة… أمطار رعدية و رياح قوية على هذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها ، اليوم الخميس عن ارتفاع محسوس في درجات الحرارة وهذا بداية من التاسعة صباحا، وإلى غاية التاسعة ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالحرارة الشديدة، حسب ذات المصالح في كل من ولايات، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار.

من جهة أخري، نبه ديوان الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية، وزوابع رملية على كل من ولايات مسيلة، الجلفة، الأغواط، حيث ستستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.

هذا و كشفت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية ثانية، عن تساقط أمطار رعدية في كل من إن قزام، وبرج باجي مختار، بداية من الثالثة بعد الزوال.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...