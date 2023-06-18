طقس: حرارة مرتفعة… أمطار رعدية على هذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها حول حالة الطقس لنهار اليوم الأحد عن ارتفاع في درجات الحرارة في العديد من ولايات الوطن و التي ستصل حسبها إلى 44 درجة.

و تتمثل الولايات المعنية بهذا الارتفاع حسب ذات المصالح، في كل من العاصمة، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، البليدة. الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، المسيلة، برج باجي مختار.

كما أشارت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نفس النشرية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وهذا بداية من الساعة الثالثة مساء في كل من تيزي وزو ، بومرداس، البويرة، المدية، جانت، تمنراست، إن قزام.

شرف الدين عبد النور

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