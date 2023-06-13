طقس… أمطار و موجة حر على هذه الولايات

كشفت نشرية لديوان الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، و التي أفادت باستمرار تساقط الأمطار على عدد من الولايات الشرقية بالإضافة إلى موجة حر ستعرفها بعض الولايات الجنوبية .

و أعلنت نشرية الديوان عن تنبيه من المستوى الأول بالنسبة للولايات المعنية بتساقط الأمطار و هي : سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، قالمة، تمنراست، باتنة، عنابة، سطيف، جانت، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل،الطارف.

وفيما يخص موجة الحر فقد كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن الولايات المعنية بها و هي : ورقلة، إليزي، عين صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

شرف الدين عبد النور

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