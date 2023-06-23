طقس : أمطار رعدية… حرارة مرتفعة بهذه الولايات

23 يونيو، 2023

أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها اليوم بتساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية, في حين أشارت إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية.

و كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا على كل من ولايات سوق اهراس، تبسة، خنشلة، باتنة، وأم البواقي.

كما أشارت ذات المصالح، إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة و هذا على ولايات برج باجي مختار، وأدرار. وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

شرف الدين عبد النور

23 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

وزارة الدفاع: إحباط محاولات ابحار سرية ل 27 شخص بوهران

8 ديسمبر، 2021

الحركة النيجيرية من أجل تحرير الصحراء الغربية تدعو لانهاء الاحتلال من الجمهورية الصحراوية

2 مايو، 2021

تبون: صادرات الجزائر خارج المحروقات 3.8 مليار دولار سنة 2021

25 سبتمبر، 2021

وفاة 8 أشخاص جراء التقلبات الجوية الأخيرة

11 أكتوبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: