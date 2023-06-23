طقس : أمطار رعدية… حرارة مرتفعة بهذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية لها اليوم بتساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية, في حين أشارت إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية.

و كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة ليلا على كل من ولايات سوق اهراس، تبسة، خنشلة، باتنة، وأم البواقي.

كما أشارت ذات المصالح، إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة و هذا على ولايات برج باجي مختار، وأدرار. وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...