طقس: أمطار رعدية…حرارة مرتفعة و رياح قوية بهذه الولايات

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تساقط أمطار رعدية وارتفاع جد محسوس في درجات الحرارة مع هبوب رياح جد قوية في مختلف ولايات الوطن.

وفي تنبيه لها من المستوى الأول، أفادت ذات المصالح بأن الولايات المعنية بالأمطار هي، تبسة، خنشلة، باتنة، مسيلة. إضافة إلى الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة، بشار، غرداية، أدرار، برج باجي مختار. وهذا بداية من السادسة صباحا إلى غاية الثالثة فجرا.

كما كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن الولايات التي ستشهد هبوب رياح قوية وهي، الأغواط، البيض، النعامة، و هذا بداية من السادسة صباحا إلى غاية التاسعة ليلا،

هذا و ستشهد الولايات الجنوبية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، في كل من ولايات، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار، تيميمون، وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى الثالثة فجرا، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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