أعلن اليوم المدير العام لديوان تنمية الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية سليمان حناشي، عن طرح 85 ألف هكتار كمرحلة ثانية.

وذلك أمام المستثمرين حاملي المشاريع في مجال الزراعات الاستراتيجية، من أجل تحقيق استثماراتهم الهيكلية، حسبما توضيحات حناشي في تصريح للإذاعة الوطنية.

وأفاد ذات المتحدث، أن الديوان خصص للزراعات الاستراتيجية مبدئيا 42 بالمائة قمح صلب و60 بالمائة حبوب كمرحلة أولى، مبرزا أنه تم انطلاق عملية إنجاز حفر الأبار في بعض المحيطات.

كما كشف المدير العام، أنه تم تجاوز إشكالية البيروقراطية من الفعل الاقتصادي ومنح الأراضي، كاشفا أنه هناك قرارا وزاريا مشتركا يتمثل في تسهيلات للاستفادة من العقار الفلاحي بإطلاق منصة رقمية لدراسة الملفات والطلبات في آجال محدودة.

و قام ديوان تنمية الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية بمنح 100 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية كمساحة موجهة للاستثمار.

رمزي أحمد توميات

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