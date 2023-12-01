طبّي يستقبل الـمقرّرة الخاصّة للأمم الـمتّحدة الـمعنيّة بالـمُدافعين عن حقوق الإنسان

1 ديسمبر، 2023

إستقبل عبد الرشيد طبّـي، وزير العدل حافظ الأختام، أمس الخميس، بمقر الـوزارة، الـمقرّرة الخاصّة للأمم الـمتّحدة الـمعنيّة بالـمُدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لاولور، وهذا في إطار زيارتها الرسميّة التي تجريها بدعوةٍ من الجزائر، حسب بيان وزارة العدل.

و كان اللّقاء حسب ذات المصدر، فرصة لاستعراض الإصلاحات الدستوريّة والقانونيّة الرامية لحماية وترقيّة حقوق الإنسان والحريات في الجزائر والتطرّق لأوجه التعاون مع الـمنظّمات والآليّات الدوليّة والإقليميّة ذات الصلة بحقوق الإنسان.

بالمناسبة تطرّقت لاولور لبعض المسائل ذات الصلة بنطاق ولايتها، وأشادت بجهود الجزائر لـموائمة التشريع الوطني مع الـمعايير الدوليّة وتفتّحها على آليّات حماية حقوق الإنسان وبالتسهيلات التي لاقتها لأداء مهمتـها، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

1 ديسمبر، 2023

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