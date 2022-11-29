طبي يشدّد على متابعة تصفية المحجوزات خاصة “المركبات”

دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الى متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات.

وجاء ذلك خلال اشرافه على إجتماع ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، موضوعه عملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق يوم الأحد 04 ديسمبر 2022.

وأسدى طبي تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والإختلالات وكيفية معالجتها. وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء وقد تم التركيز على ضرورة حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي.

بالإضافة كذلك إلى وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى إلتزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.

كما شدّد وزير العدل، على ضرورة متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات. وتصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات. ومدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية. بالإضافة كذلك إلى تصفية ملف رد الإعتبار القانوني والقضائي.

في حين أمر بمراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف. والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجاز ورفع الإشكالات التي تعيق إستلامها ومدى سعي النواب العامين في ذلك.

ويشمل برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية، جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها. وكذا المحاكم الإدارية وسيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية.

ليديا كبيش

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