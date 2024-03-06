طبي يبحث مع نظيره الصحراوي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجال القضائي

إستقبل اليوم الأربعاء، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّـي، بمقر الوزارة، وزير العدل والشؤون الدينية للجمهوريّة العربيّة الصحراويّة الديمقراطيّة، محمد امبارك محمد أحمد، بحضور السفير عبد القادر الطالب عمر.

وأجرى الطرفان، حسب بيان وزارة العدل، محادثات حول واقع العلاقات الثنائيّة بين البلدين، لاسيما في الـمجال القضائي وسُبل تعزيزها، خاصةً في الجانب الـمتعلق بالتكوين والـمساهمة في تطوير الـمؤسسات القضائيّة الصحراويّة.

شرف الدين عبد النور

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