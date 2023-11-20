طبي: نهدف إلى إدماج الإجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية

طبي: نهدف إلى إدماج الإجتهاد القضائي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية

قال اليوم الإثنين وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي،:” أن الحوار القضائي الإفريقي في طبعته السادسة، يهدف إلى مناقشة إشكالية مهمة وهي سبل إدماج الإجتهاد القضائي الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان في المحاكم الوطنية”.

وأفاد طبي خلال القائه لكلمة في جلسة افتتاح الحوار القضائي السادس، أن الجزائر تتشرف بكل فخر واعتزاز. باستضافة أشغال الحوار القضائي الافريقي السادس الذي تنظمه المحكمة الافرقية لحقوق الانسان والشعوب. بمناسبة انعقاد لدورة العادية الواحدة (71) التي شهدنا الافتتاح الرسمي لأشغالها في 7 نوفمبر 2023.

ورحب ذات المتحدث، بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب رئيسة وقضاة واطارات وكل الضيوف. كما رحب بالوزير الأول الذي يشرف على مراسم هذا الافتتاح.

وأضاف وزير العدل أن الحوار القضائي الافرقي الذي انطلق منذ 13 سنة خلت في شكل ندوة لمناقشة امكانيات التعاون. في تعزيز وحماية حقوق الانسان والشعوب في افريقيا صارا حدثا قضائي موموقا بالنظر لطبيعة المواضيع. التي يستعرضها للدراسة ونوعية المشاركين

من رؤسات الهيئات القضائية الافريقية العليا ورؤساء المحاكم. والمجالس الدستورية وممثلي أجهزة الاتحاد الافريقي المعنيين بحقوق الانسان وممثلي الهيئات والنظمات الحقوقية. وقضاة المحاكم الاقليمية والوطنية ومحامين وباحثين وخبراء في مسألة حقوق الإنسان.

وشدد نفس المسؤول، على انه ورغم تنوع السياقات متعددة الابعاد واختلاف التقاليد القانونية والقضائية إلا ان التحديات. التي تواجهها كل الدول في مجال حقوق الانسان هي تحديات مشتركة تقريبا.

كما وتتطلب التنسيق وتوحيد الجهود لتعزيزها وحمايتها وتجميع الطاقات وتعزيز الروابط بين المحاكم الوطنية والاقليمية. من اجل تبادل الخبرات واستخلاص المارسات الفضلى وتطويرها.

ليديا كبيش

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