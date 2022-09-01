طبي: إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور

أعلن اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن إدخال تعديلات على القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها.

وأوضح طبي في كلمة ألقاها خلال مراسم تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر الجديد، أن الإجراء يهدف لتشديد العقوبات على إثر المنحى التصادعدي الخطير لحوادث المرور االتي وصفها بالمروعة

وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العدالة في الجزائر، أن هذه الإجراءات ستتبع بإجراءات تنظيمية أخرى تتخذها الحكومة قريبا.

و أبرز طبي أن الحركة السنوية في سلك القضاء من السنن الحميدة، إذ تهدف إلى إعطاء دفـع جديد للعمل القضائي، لتعزيز مكانة السلطة القضائية والارتقاء بدورها في المجتمع، في إطار مقاربة رئيس الجمهورية لبعث جزائر جديدة ركيزتها السلطة القضائية.

كما تهدف إلى ترقية العنصر البشري، الذي يُعتبر عاملا أساسيا في أية عملية تغيير، وهذا من خلال إعطاء الفرصة للقضاة الذين أثبتوا جدارتهم لتولي مناصب قضائية نوعية.

وهذا ما تجلى من خلال ترقية 18 قاضيا لتولي مناصب مسؤولة، سواء بصفة رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، يضيف ذات المتحدث.

رمزي أحمد توميات

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