طبيب الشيخ الطاهر آيت علجت يفند خبر وفاة العلامة

كذب رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى مصطفى باشا، سليم بن خدة، الأخبار التي تم بثها عن علامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت حول خبر وفاة العلامة.

وأفاد البروفيسور سليم بن خدة، إن الشيخ الطاهر آيت علجت في مصلحة الإنعاش تحت الرعاية المركزة مضيفا بالقول:“في حدود الرابعة و نصف فجرا لا زال الشيخ الطاهر آيت علجت في مصلحة الإنعاش تحت الرعاية المركزة”.

كما دعا رئيس مصلحة أمراض القلب، الجزائريين إلى عدم بث الإشاعات والاكتفاء بالدعاء للشيخ الفاضل.

وبدوره أكد الشيخ تاج الدين آكلي آيت محند سعيد الرفاعي، رئيس المجلس العام للطريقة الرفاعية في الجزائر، أن حالته حرجة ومستقرة.

وفي هذا الصدد قال رئيس المجلس العام:”زرت الآن الشيخ طاهر آيت علجت ودخلت عنده حالته حرجة ومستقرة”.

رمزي أحمد توميات

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