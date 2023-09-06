تمّ طبع ما يقارب 77 مليون كتاب مدرسي موجه لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024، حسبما عنه كشف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

وأوضح الديوان أنّ أسعار هذه الكتب ستكون مقننة وفي متناول الجميع، بهدف ضمان حسن سير عملية بيع الكتاب المدرسي.

ومن جهته، كشف مسؤول نقطة البيع المتواجدة بشارع زيغود يوسف بالعاصمة مهدي مخلوف أنّ الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام بإضافة بصناديق دفع مع تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية لتسهيل العملية، مُشيرا إلى توافد كبير للمواطنين لاقتناء الكتب تحسبا للدخول المدرسي الجديد.

وبدورها أبرزت مسؤولة نقطة بيع الكتاب المدرسي آسيا بن رباح الواقعة بشارع “العربي بن مهيدي، أنّ كل الكتب المدرسية متوفرة وبنفس أسعار السنة الماضية ما عدا بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، حيث تم إضافة كتاب اللغة الإنجليزية.

ليديا كبيش

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