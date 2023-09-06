طبع ما يقارب 77 مليون كتاب مدرسي

6 سبتمبر، 2023

تمّ طبع ما يقارب 77 مليون كتاب مدرسي موجه لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2024، حسبما عنه كشف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.

وأوضح الديوان أنّ أسعار هذه الكتب ستكون مقننة وفي متناول الجميع، بهدف ضمان حسن سير عملية بيع الكتاب المدرسي.

ومن جهته، كشف مسؤول نقطة البيع المتواجدة بشارع زيغود يوسف بالعاصمة مهدي مخلوف أنّ الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قام بإضافة بصناديق دفع مع تسخير جميع الامكانيات المادية والبشرية لتسهيل العملية، مُشيرا إلى توافد كبير للمواطنين لاقتناء الكتب تحسبا للدخول المدرسي الجديد.

وبدورها أبرزت مسؤولة نقطة بيع الكتاب المدرسي آسيا بن رباح الواقعة بشارع “العربي بن مهيدي، أنّ كل الكتب المدرسية متوفرة وبنفس أسعار السنة الماضية ما عدا بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، حيث تم إضافة كتاب اللغة الإنجليزية.

ليديا كبيش

6 سبتمبر، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون: استلمنا طائرة كبرى عملاقة للإطفاء واستأجرنا 6 طائرات أخرى لمواجهة الحرائق

5 أغسطس، 2023

استكمال البرامج الخاصّة بـ 12 ألف منطقة ظل قبل نهاية السنة

25 ديسمبر، 2022

تحديد شروط السفر عبر الشركة الوطنية للنقل البحري

19 أكتوبر، 2021

آيت منقلات يشدد على أهمية استرجاع مصداقية المجلس الشعبي الوطني لإعادة كسب ثقة المواطن

8 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: