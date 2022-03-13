أشاد السفير الصحراوي بالجزائر ، عضو الأمانة الوطنية عبد القادر الطالب عمر ، بالموقف الثابت للجزائر تجاه القضية الصحراوية العادلة .

وجاء ذلك خلال مشاركة طالب عمر في الملتقى الخامس المنعقد بمدينة ورثلان بولاية سطيف الجزائرية تحت شعار ” البعد التحرير والدولي لنشاط فضيل الاورثلاني الجزائري.

وأشاد الدبلوماسي الصحراوي بالموقف الجزائري في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير ، ومرافعتها عن قضايا تصفية الاستعمار في العالم .

كما تطرق ذات المتحدث في مداخلته إلى الأبعاد الدولية للثورة الجزائرية ،وإشعاعها التحرري في العالم الذي كان له الدور في تحرير الكثير من الشعوب، مقدما بالمناسبة عرضا حول تطورات القضية الصحراوية.

وأبرز السفير الصحراوي صمود الشعب الصحراوي واصراره على مواصلة كفاحه حتى فرض خياراته في الحرية والاستقلال، مشيرا إلى فشل سياسة الاحتلال المغربي والأزمات التي يمر بها هذه الأيام

كما أبرز أهمية هذا الملتقى لما له من دور في تسليط الضوء على تاريخ المجاهدين الذين لعبوا دورا بارزا في الثورة الجزائرية في الداخل والخارج على غرار المجاهد الفضيل لاورثلاني ، الذي تنقل إلى مصر واليمن و لبنان وفرنسا وغيرها للتعريف بالثورة الجزائرية وكفاح الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي.

ليديا كبيش

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