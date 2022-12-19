طالب: بنك الجزائر يتعامل في دراسة الملفات دون تمييز

طالب: بنك الجزائر يتعامل في دراسة الملفات دون تمييز

شدد صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، على أن هذا الأخير يتعامل في دراسة الملفات دون تمييز، مبرزا أنه يقف على مشروعية المنتوجات لضمان احترامها للقوانين

وأكد طالب، على أن ملف الصيرفة الإسلامية خطوة حاسمة لتحفيز الصناعة المالية

وكشف ذات المتحدث، عن تلقي بنك الجزائر 20 ملف لترخيص مسبق لتسويق مختلف المنتجات واردة من 11 بنكا وهو رقم مرشح للتصاعد.

كما تجدر الإشارة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة الإسلامية لتعزيز الصيرفية الإسلامية وكذا شراكة مع بنك التنمية الإسلامي

كما أكد المتحدث إن بنك الجزائر يشجع هذا التوجه الذي يساهم في استقطاب الموارد المالية المتواجدة خارج المصارف.

رمزي أحمد توميات

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