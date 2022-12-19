طالب: بنك الجزائر يتعامل في دراسة الملفات دون تمييز

19 ديسمبر، 2022

شدد صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، على أن هذا الأخير يتعامل في دراسة الملفات دون تمييز، مبرزا أنه يقف على مشروعية المنتوجات لضمان احترامها للقوانين

وأكد طالب، على أن ملف الصيرفة الإسلامية خطوة حاسمة لتحفيز الصناعة المالية

وكشف ذات المتحدث، عن تلقي بنك الجزائر 20 ملف لترخيص مسبق لتسويق مختلف المنتجات واردة من 11 بنكا وهو رقم مرشح للتصاعد.

كما تجدر الإشارة أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة الإسلامية لتعزيز الصيرفية الإسلامية وكذا شراكة مع بنك التنمية الإسلامي

كما أكد المتحدث إن بنك الجزائر يشجع هذا التوجه الذي يساهم في استقطاب الموارد المالية المتواجدة خارج المصارف.
رمزي أحمد توميات

19 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

بوغالي: الجزائر إستعادت مكانتها بفضل القرارات السيادية والشجاعة لرئيس الجمهورية

14 يوليو، 2022

رئيس الجمهورية: مع انتهاء الانتخابات الجزئية سنكون استكملنا تجديد المؤسسات

24 سبتمبر، 2022

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا

10 سبتمبر، 2022

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

29 أغسطس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: