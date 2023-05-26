طارق بلعريبي يترأس اجتماعا تقنيا بخصوص المدينة الاعلامية الجديدة

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة اجتماعا تقنيا خصص للتحضير لوضع حجر الأساس للمدينة الاعلامية، حسب بيان لوزارة السكن.

و قدم خلال الإجتماع عدة مقترحات لمشاريع تصاميم أولية لهذه المدينة على أن يتم عرضها على لجنة سيتم تشكيلها من عدة قطاعات وزارية توكل لها مهمة اختيار التصميم النهائي وفقا لدفتر الشروط، حيث عرف الاجتماع حضور مكاتب الدراسات المكلفة بهندسة المدينة الاعلامية، يفيد بيان الوزارة.

وسيضم هذا المشروع مقرات لمؤسسة التلفزيون العمومي وللإذاعة الجزائرية ودار للصحافة وغيرها من وسائل الإعلام الوطنية.

شرف الدين عبد النور

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