طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر لهذا السبب

26 يوليو، 2023

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، للهبوط في الجزائر. أثناء قيامها برحلة من إسطنبول، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة.

وحسب وكالة الأنباء التركية “الأناظول”، فإن طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 أقلعت عند ساعات الظهيرة، من مطار إسطنبول.

وأثناء الرحلة دخل راكب أجنبي لم يتم الإفصاح عن جنسيته الحمام وطال مكوثه هناك، ما ساور الشكك أفراد طاقم الطائرة، و عند إخراجه الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر، وعقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية، وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.

رمزي أحمد توميات

26 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

الرئيس تبون يجري محادثات مع رئيس الوزراء الروسي

14 يونيو، 2023

بلخضر يؤكد: بناء الجزائر الجديدة ليس مهمة الرئيس لوحده

28 أبريل، 2021

فوزي درار:  التلقيح ضد كورونا لا يوقف انتشار الوباء

5 فبراير، 2022

الإتحاد الإفريقي يتبنى مقترحات الجزائر لتعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء

2 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: