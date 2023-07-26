طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر لهذا السبب

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، للهبوط في الجزائر. أثناء قيامها برحلة من إسطنبول، إثر حالة انتحار وقعت داخل الطائرة.

وحسب وكالة الأنباء التركية “الأناظول”، فإن طائرة الخطوط الجوية التركية رحلة TK619 أقلعت عند ساعات الظهيرة، من مطار إسطنبول.

وأثناء الرحلة دخل راكب أجنبي لم يتم الإفصاح عن جنسيته الحمام وطال مكوثه هناك، ما ساور الشكك أفراد طاقم الطائرة، و عند إخراجه الذي كان فاقدا للوعي من الحمام، أجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين.

ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر، وعقب الهبوط أعلنت الطواقم الطبية، وفاة الراكب الذي تبين أنه انتحر.

رمزي أحمد توميات

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