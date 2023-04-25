طائرة تابعة للقوات الجوية تجلي الرعايا الجزائريين من السودان

25 أبريل، 2023

قامت طائرة تابعة للقوات الجوية، اليوم الثلاثاء، باجلاء الرعايا الجزائريين من مطار “بورتسودان” الدولي نحو الجزائر. وكذا طاقم سفارة الجزائر في الخرطوم.

وللتذكير فقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عن إطلاق عملية إجلاء أفراد الجالية الوطنية المقيمين بالسودان. والراغبين في مغادرة البلد، وكذا طاقم سفارة الجزائر بالخرطوم، ابتداء من اليوم 24 أفريل 2023.

كما اكدت، وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أنها تتابع عن كثب الوضع بهذا البلد الشقيق. وهذا عبر خلية الأزمة التي تم تشكيلها لهذا الغرض تحت رئاسة الأمين العام للوزارة.

في حين، دعت المواطنين الجزائريين المتواجدين بالسودان بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر. والبقاء في تواصل دائم مع مصالحها من أجل الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم

رمزي أحمد توميات

25 أبريل، 2023

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