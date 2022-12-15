ضيوف جمعية مشعل الشهيد يدعون مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته إزاء القضية الصحراوية

نظمت جمعية مشعل الشهيد يوم أمس ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي حملت عنوان “الصحراء الغربية, آخر مستعمرة بإفريقيا”. شارك فيها أساتذة وباحثون من الجزائر دعوا مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤوليته في حل النزاع بالصحراء الغربية.

وخلال هذه الندوة, أكد الدبلوماسي السابق والمجاهد نور الدين جودي على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في عدم تسوية النزاع في الصحراء الغربية وتطبيق القرارات الأممية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ومن جهته, نوه الوزير الأسبق, محي الدين عميمور, على دور الاتحاد الافريقي في حماية الشعب الصحراوي ووجوب التعامل مع القضايا الدولية بشكل موضوعي ونزيه.

كما أكد الخبير بوجمعة صويلح, على دور الجزائر في قضايا التحرر واسترجاع الشعوب لحقوقها, وأضاف أيضا أن الشعب الصحراوي كافح ضد الاستعمار الاسباني ومازال يكافح ضد الاحتلال المغربي.

من جانبه, أشار نائب المجلس الشعبي الوطني, بداوي تميم, حول ما يحدث في الأراضي الصحراوية من تعتيم اعلامي, مؤكدا على ضرورة وجود تحرك فعلي لمواجهة ممارسات الاحتلال المغربي وتواطؤ بعض الأطراف معه. وكشف محمد عباد, رئيس جمعية مشعل الشهيد عن تنظيم دورة في كرة القدم باسم الشهيد الصحراوي مصطفى السيد وهذا خلال شهر فبراير القادم.

ياسمين بن صغير

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