ضيافات: تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة من فتح نقاط بيع اللحوم الحمراء والبيضاء

كشفت الوزارة المنتدبة المكلّفة بالمؤسسات المصغرة، أنه تم الإتفاق على الشروع في خلق نشاطات لحاملي المشاريع وأصحاب المؤسسات المصغرة، في مجال تربية الدواجن والأغنام والأبقار وفتح نقاط بيع اللحوم الحمراء والبيضاء.

وأفادت مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف بالمؤسسات المصغرة، في بيان لها، أنه تم عقد إجتماع تقني بمقر الوزارة ترأسه الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات.

وحسب نص البيان، فقد تمحور اللقاء حول تنفيذ الإتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات الوزارية. من أجل تمكين أصحاب المؤسسات المصغرة الناشطة في المجال الفلاحي من الإستفادة من صفقات مشاريع وإبرام شراكات مع المؤسسات الإقتصادية العمومية.

كما عرف الإجتماع حضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية واطارات الوزارة. بالإضافة إلى ممثلي وزارة الفلاحة والرؤساء المدراء العامون لكل من مجمع “أغرولوغ” وفروعه ”أوناب” و ”ألفيار”.

وكشفت ذلت المصالح، أنه تم الإتفاق على تمكين حاملي المشاريع. من فتح نقاط بيع اللحوم الحمراء والبيضاء بالشراكة مع مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك ”أغرولوغ”.

كما تم الاتفاق على الشروع في خلق نشاطات في مجال تربية الدواجن والأغنام والأبقار بين المصغرة الممولة من قبل وكالة ”أناد” ومجمعي ”أوناب” و”ألفيار”. من أجل تمويل هذه الأنشطة عن طريق إقامة نظام ثلاثي. يجمع المؤسسات المصغرة التي تنشط في هذا المجال والمذابح والديوان الوطني لتغذية الأنعام “أوناب”.

ووفقا لذات البيان، يستفيد أصحاب المؤسسات المصغرة وفقا لهذا النظام الثلاثي. من الحصول على الصوص، الأعلاف و النعاج مقابل تزويد المركبات الجهوية التابعة لمحمع “أوناب” وضمان منافذ لتسويقها.

بالإضافة إلى الإتفاق بعقد شراكات مع المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال التوزيع على البارد. من توزيع منتجات مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك ” اغرولوغ”. فيما يخص اللحوم البيضاء واللحوم ومواد غذائية أخرى.

ليديا كبيش

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