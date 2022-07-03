وجاء ذلك خلال عرضه لإنجازات قطاعه والبرامج الجديدة التي سيتم إطلاقها، خلال الطبعة الأولى “المنتدى المؤسسات المصغرة”.

وأوضح ضيافات، أن الأمر يتعلق بتمويل التجمعات وذلك بجمع حد الإستثمار حسب قيمة المشروع وعدد حاملي المشاريع، بما يسمح للشباب بالحصول على قروض من شأنها تجسيد مشاريع هامة.

بالاضافة الى قرض الاستغلال المقدر بـ 1 مليون دج و الذي يعتبر مطلب جميع المؤسسات المصغرة، الى جانب إجراء جديد في مجال تمويل التعاونيات وإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة.

كما أبرز الوزير أن المؤسسة المصغرة تعتبر محركا أساسيا في التنمية الإقتصادية المحلية وتطويرها. ما يستدعي مشاركة الفاعلين المحليين ضمن مقاربة تجمع بين أولويات السياسة الحكومية في هذا المجال وخصوصية المناطق وفق مقاربة إقتصادية بحتة.

واشار الوزير المنتدب، الى أنه تجسيدا لبرنامج والتزامات رئيس الجمهورية وتطبيقا لمخطط عمل الحكومة. وكذا المخطط الوطني للإنعاش الاقتصادي فإن قطاعه أطلق فور إنشائه في جوان 2020، جملة من الإصلاحات ضمن إستراتيجية جديدة مبنية على مقاربة إقتصادية بحتة لأجهزة دعم الدولة. بهدف إستحداث مؤسسات مصغـرة رائدة في مجالها تواكب متطلبات السوق وتضمن مكانتها وديمومتها.

وكشف ضيافات، أنه تم رقمنة قطاع المؤسسات المصغرة بنسبة مئة في المئة. بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحاملي المشاريع، و تسهيل عمل عمال وإطارات القطاع من خلال إعتماد الإدارة الذكية في التسييري تماشيا والتطور التكنولوجي الحاصل.

بالإضافة الى إنشاء مخبر للتصنيع الذكي يوفر أحدث التجهيزات والبرامج لتجسيد أفكار حاملي المشاريع على أرض الواقع. و فتح مجال الإستفادة من أجهزة دعم الدولة أمام العاملين والطلبة ورفع السن إلى 55 سنة. و’إعطاء الفرصة للجميع لبناء إقتصاد متين يساهم فيه الجميع من أبناء الوطن.

رمزي أحمد توميات