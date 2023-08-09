وزارة الدفاع: ضبط 74 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة

تمكنت مفارز الجيش من توقيف 96 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان، فقد تم ضبط 21 مركبة و147 مولّداً كهربائياً و61 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تمّ توقيف ثمانية أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد ومسدسين آليين. فضلاً عن كميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ74 طناً، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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