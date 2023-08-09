وزارة الدفاع: ضبط 74 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة

9 أغسطس، 2023
وزارة الدفاع الوطني: توقيف 10 أشخاص و ضبط أزيد من 100 طن من المواد الغذائية موجهة للتهريب والمضاربة

تمكنت مفارز الجيش من توقيف 96 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا لنص البيان، فقد تم ضبط 21 مركبة و147 مولّداً كهربائياً و61 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تمّ توقيف ثمانية أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد ومسدسين آليين. فضلاً عن كميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ74 طناً، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

9 أغسطس، 2023

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