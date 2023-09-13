ضبط 56 طنا من مواد غذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة

ضبطت عناصر الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 12 سبتمبر الجاري، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، 56 طنا من مواد غذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة، و حجزت 31938 وحدة من مختلف المشروبات، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت ذات المفارز، 37 شخصا آخرا وضبطت 24 بندقية صيد و 152 قنطارا من مادة التبغ، يضيف المصدر.

و بكل من بكل من أدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، خلال نفس الفترة، محاولات تهريب كميات من الوقود قدّرت بـ 29613 لتر، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

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