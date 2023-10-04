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ANEP N° : PN2300021

ضبط 40 طنا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة

4 أكتوبر، 2023
إحباط محاولات هجرة غير شرعية و إنقاذ أزيد من 200 شخصا بالسواحل الوطنية

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر الجاري، 40 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و 243549 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

و أوقفت ذات المفارز، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، 48 شخصا، وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، و 20 بندقية صيد، ومسدسين آليين، و 50 قنطارا من مادة التبغ.
كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني و الجمارك، بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود قدّرت بـ 28083 لترا، يختم ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور
4 أكتوبر، 2023

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