ضبط 40 طنا من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة
ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر الجاري، 40 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، و 243549 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
و أوقفت ذات المفارز، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، 48 شخصا، وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، و 20 بندقية صيد، ومسدسين آليين، و 50 قنطارا من مادة التبغ.
كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني و الجمارك، بكل من تمنراست وتبسة وسوق أهراس والطارف، محاولات تهريب كميات من الوقود قدّرت بـ 28083 لترا، يختم ذات المصدر.
شرف الدين عبد النور