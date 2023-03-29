ضبط 18 قنطار من المخدرات المغربية خلال أسبوع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، من توقيف 41 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، حسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب الحصيلى التي شملت الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس 2023، تُقدر كمية المحجوزات بـ 18 قنطار و76 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما تم ضبط 63730 قرص مهلوس.

و أوقفت مفارز الجيش 87 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام، وضبطت 33 مركبةو84 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن و2 طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 18 شخصا آخر وضبط بندقيتي صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ367 طن وكذا 17 قنطار من مادة التبغ و72000 وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ147485 لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 177 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 928 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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