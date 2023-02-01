ضبط ما يقارب 6 قناطير من المخدرات المغربية

1 فبراير، 2023

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 81 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.تُقدر بـ (05) قناطير و(95,5) كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب الحصيلة العملياتية التي اعلنت عنها وزارة الدفاع الوطني، فقد تم ضبط 05 كيلوغرام من مادة الكوكايين و187966 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 147 شخصا وضبطت 52 مركبة و(351) مولدا كهربائيا و(134) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، تضيف ذات الحصيلة

في حين تم توقيف (07) أشخاص وضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(105,10) طن وكذا (113,55) قنطار من مادة التبغ و(51528) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (10672) لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة تمنراست، فيما تم توقيف (179) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

1 فبراير، 2023

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