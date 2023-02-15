ضبط ما يقارب 06 قناطير من المخدرات المغربية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 47 تاجر مخدرات، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ووفقا للمصدر، فقد تم احباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (05) قناطير و(51) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (93284) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (174) شخصا وضبطت (27) مركبة و(170) مولدا كهربائيا و(103) مطارق ضغط و(11) جهاز كشف عن المعادن، الإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب

في حين تم توقيف (44) شخص وضبط (12) بندقية صيد ومسدسين (02) آليين و(995000) خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، و(103) قناطير من مادة التبغ و(7154) وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(100) طن، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (59966) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

من جهة أخرى أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (55) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ، فيما تم توقيف (457) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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