ضبط كميات كبيرة من الوقود و المواد الغذائية الموجّهة للتهريب و المضاربة

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 31 جانفي إلى 6 فيفري الجاري، 32643 لترا من الوقود و 53 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما ضبطت ذات المفارز، مسدسين 02 رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و 22 بندقية صيد و 3 مسدسات آلية، و 36 قنطارا من مادة التبغ و 26103 وحدة من مختلف المشروبات، و أوقفت 32 شخصا، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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