ضبط كميات كبيرة من الوقود و المواد الغذائية الموجهة للتهريب و المضاربة

14 فبراير، 2024

ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، في الفترة الممتدة من 07 إلى 13 فيفري الجاري، 18311 لترا من الوقود و 33 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

كما أوقفت ذات المفارز، حسب ذات المصدر، 30شخصا، وضبطت مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، و 10 بنادق صيد و 03 مسدسات آلية، إضافة إلى 53 قنطارا من مادة التبغ و 13836 وحدة من مختلف المشروبات.

 

شرف الدين عبد النور

14 فبراير، 2024

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