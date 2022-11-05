 ضبط رشاش وقرابة 1000 طلقة حية وكمية معتبرة من الكيف بإليزي

تمكن أعوان كل من الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب بإيليزي، وبالتنسيق مع أفراد الجيش من توقيف شخص وحجز سلاح رشاش وكمية من المخدرات، حسبما أفادت به المديرية العامة للجمارك

وحس نص البيان، فقد تم خلال هذه العملية حجز سلاح رشاش من نوع PKFM، و993 طلقة حية. و6 مخازن لسلاح رشاش، و198 كغ من الكيف المعالج. كما تم توقيف المخالف وحجز مركبة رباعية الدفع.

ويأتي ذلك، مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، المبذولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي بيان ثان لذات المصالح، فقد تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة للجمارك، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بورقلة ، من حجز 14.980 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين.

بالاضافة الى 300 ملغ و970 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، تم ضبطها على متن سيارة سياحية مع توقيف شخصين.

رمزي أحمد توميات