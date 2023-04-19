ضبط أزيد من 9 قناطير من المخدرات المغربية خلال أسبوع

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتعاون مع مختلف مصالح الامن، من إحباط محاولات إدخال 9 قناطير و 60 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد شملتالفترة الممتدة ما بين 12 و 18 أفرييل الجاري، حيث تم خلال نفس الفترة، توقيف 36 تاجر مخدرات. فيما تم ضبط 97154 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 50 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، وضبطت 38 مركبة و67 مولدا كهربائيا و56 مطرقة ضغط. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 32 شخصا آخر وضبط 8 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ233 طن. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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