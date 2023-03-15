ضبط أزيد من 76 طن من المواد الغذائية موجّهة للتهريب والمضاربة

15 مارس، 2023

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 24 شخصا آخر وضبطت 12 بندقية صيد و39 قنطار من مادة التبغ و30711 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ76 طن.

وتمّ هذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 25063 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وأدرار وبرج باجي مختار، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 68 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 523 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ش.ن

15 مارس، 2023

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