ضبط أزيد من 76 طن من المواد الغذائية موجّهة للتهريب والمضاربة

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 24 شخصا آخر وضبطت 12 بندقية صيد و39 قنطار من مادة التبغ و30711 وحدة من مختلف المشروبات وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ76 طن.

وتمّ هذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما أورد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 25063 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة وأدرار وبرج باجي مختار، يضيف البيان.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 68 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 523 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ش.ن

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