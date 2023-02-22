ضبط أزيد من 7 قناطير من المخدرات المغربية

تمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي، من احباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. تُقدر بـ 07 قناطير و41 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم توقيف81 تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال 07 قناطير و41 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، و ضبط 299072 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 210 أشخاص. وضبطت 42 مركبة و315 مولدا كهربائيا و50 مطرقة ضغط و15,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة. بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 42 شخصا آخر وضبط بندقية نصف آلية و12 بندقية صيد و6 مسدسات آلية و44 قنطار من مادة التبغ. و16371 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ79 طن. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب 44455 لتر من الوقود بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة.

أما بخصوص مكافحة الهجرة السرية، فقد أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 97 شخصا. كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (658) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

رمزي أحمد توميات

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